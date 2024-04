Groß-Gerau (ots) - Beim Grillen in der Odenwaldstraße hat sich ein 31 Jahre alter Mann am Samstagmittag (27.04), gegen 13.15 Uhr, schwerste Verletzungen zugezogen. Er wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie es zu dem Unglück kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand soll ein 59-jähriger Mann Spiritus auf den Grill geschüttet haben. ...

mehr