Groß-Zimmern (ots) - Am späten Sonntagabend (28.4.) geriet ein Jugendzentrum in der Straße "Am Festplatz" in das Visier unbekannter Vandalen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde gegen 21.30 Uhr eine Tür beschädigt und die Scheibe eines Fensters eingeschlagen. Im Anschluss suchten die Unbekannten das Weite und ...

