Ober-Lautenbach (ots) - Am 28.04.2024 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:55 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz in der Straße "In der Wolfshecke" eine Verkehrsunfallflucht. Ein orange/brauner Kleinwagen fuhr rückwärts aus einer Parklücke heraus und stieß dabei gegen das Fahrzeug der Geschädigten, welches neben ihm abgestellt war. Hierbei wurde das Fahrzeuge der Geschädigten an der hinteren Stoßstange beschädigt. ...

mehr