Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Drochtersener Sporthalle ein

Stade (ots)

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, sind bereits am Samstag, den 02. November zwischen 22:30 h und 23:00 h bisher unbekannte Täter auf das Gelände des Kehdinger Stadions in der Straße "Am Sportplatz" in Drochtersen gelangt und haben sich über ein geöffnetes Fenster Zutritt zur dortigen Sporthalle verschafft.

Im Inneren wurde dann ein Schrank aufgebrochen und daraus diverse Süßigkeiten sowie 40 neuwertige Tassen entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

