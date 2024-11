Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Verkehrskontrollen in Stade - 65 Autofahrer angehalten - ein Fahrer geflüchtet

Stade (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 27.11. haben Beamte der Bereitschaftspolizei aus Lüneburg die Kolleginnen und Kollegen aus Stade unterstützt und an mehreren Stellen im Stader Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Timm-Kröger-Straße kontrollierten die Einsatzkräfte die dort trotz der nur für Anwohner freigegebenen Straße durchfahrenden Autofahrerinnen und Autofahrer, die hier den Baustellenbereich in der Harsefelder Straße umgehen wollten. Hier wurden aufklärende Gespräche bei den einsichtigen Verkehrsteilnehmern geführt und 45 mündliche Verwarnungen erteilt. In der Glückstädter Straße wurden anschließend noch 20 Autofahrerinnen und Autofahrer angehalten und überprüft. Hier waren vor allem junge Fahranfänger im Focus, da in letzter Zeit die Unfallzahlen mit dieser Altersgruppe wieder zugenommen hatten. Hier zeigten sich die Kontrollbeamten aber zufrieden, nur einmal war ein Autofahrer ohne Gurt unterwegs. Ein bisher unbekannter Fahrer eines älteren PKW mit Kennzeichen HEI- (für Heide in SH) missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete vor der Kontrolle und tauchte im Verkehr in der Stadt unter. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider erfolglos.

Die Verkehrskontrollen der Polizei werden in den kommenden Wochen fortgesetzt.

