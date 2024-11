Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Gymnasium entwenden Laptop-Computer, Polizei Stade warnt vor möglichen Giftködern in Stade

Stade (ots)

1. Einbrecher in Buxtehuder Gymnasium entwenden Laptop-Computer

Unbekannte Einbrecher sind am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, den 22.11., 13:20 h und Montag, den 25.11., 07:50 h in Buxtehude in der Konopkastraße nach dem aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten des dortigen Gymnasiums eingestiegen. In der Halepaghenschule wurde dann bei der anschließenden Durchsuchung ein Laptop-Computer mit Zubehör in einer Tasche entwendet. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Polizei Stade warnt vor möglichen Giftködern in Stade

In Stade haben Unbekannte im Bereich der Dankertstraße - Steiermarkstraße in den vergangenen Tagen mit Kaffeebohnen präparierte Wurststücke ausgelegt. Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt des Landkreises Stade können diese "Giftköder" unter Umständen zu schweren gesundheitlichen Schäden bei den Tieren führen, die diese fressen. Die Polizei ruft daher alle Tierhalter auf, ihre Tiere im Auge zu behalten und darauf zu achten, was diese draußen fressen. Gegen den oder die bisher unbekannten Täter wurde eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz erstattet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

