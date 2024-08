Polizei Köln

POL-K: 240828-1-LEV Einbruch in Blumengeschäft in Leverkusen-Opladen - Zeugensuche nach flüchtigem Tatverdächtigen

Köln (ots)

Nach einem Einbruch in ein Blumengeschäft auf der Birkenbergstraße in Leverkusen-Opladen am Dienstagabend (27. August) sucht die Polizei einen 1,80 bis 1,90 großen und etwa 30 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren und Vollbart. Zur Tatzeit soll er schwarze Kleidung getragen und seine Haare zu einem Zopf zusammengebunden haben. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 22.15 Uhr beobachtet, wie der Tatverdächtige über sein Fahrrad auf das Dach und dann über das Oberlicht ins Blumengeschäft eingestiegen war. Anschließend flüchtete er auf dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei prüft derzeit Zusammenhänge zu weiteren Einbrüchen in Leverkusen.

Zeugen, die Angaben zu dem Gesuchten machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ja/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell