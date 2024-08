POL-K: 240827-3-K Aktionstag gegen illegales Tuning und verbotene Kraftfahrzeugrennen

Köln (ots) - Ein 33-jähriger Kradfahrer ist am Montagabend (26. August) bei einem Zusammenstoß mit einem Opel (Fahrer: 62) in Köln-Sülz schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Kradfahrer in eine Klinik. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Opel-Fahrer gegen 23 Uhr die Universitätsstraße in Richtung Weißhausstraße, als er im Kreuzungsbereich mit ...

