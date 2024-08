POL-K: 240826-2-K Mutmaßlich alkoholisiert auf dem E-Scooter - Polizei veranlasst sechs Blutproben im Rahmen des Gamescom City Festivals

Köln (ots) - Am späten Freitagabend (23. August) hat eine 24 Jahre alte Fahrerin eines Kleinkraftrads bei einem Alleinunfall auf der Neusser Landstraße in Köln-Worringen tödliche Verletzungen erlitten. Gegen 22.10 Uhr war die mit ihrer Benelli in Richtung Köln fahrende Dormagenerin aus noch unklarer Ursache in ...

