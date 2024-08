Polizei Köln

POL-K: 240824-1-K Kradfahrerin bei Alleinunfall tödlich verletzt - Polizei setzt Verkehrsunfallaufnahmeteam ein

Köln (ots)

Am späten Freitagabend (23. August) hat eine 24 Jahre alte Fahrerin eines Kleinkraftrads bei einem Alleinunfall auf der Neusser Landstraße in Köln-Worringen tödliche Verletzungen erlitten. Gegen 22.10 Uhr war die mit ihrer Benelli in Richtung Köln fahrende Dormagenerin aus noch unklarer Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte verstarb die 24-Jährige noch vor Ort. Polizeikräfte sperrten die Neusser Landstraße in beiden Richtungen, zogen das Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzu und stellten das Krad sicher.

Bei Zeugenvernehmungen ergaben sich Hinweise darauf, dass eine spätere Ersthelferin (46) mit ihrem Kleinwagen die Beine der Dormagenerin nach deren Sturz überrollt haben könnte. Die Staatsanwaltschaft Köln ordnete daraufhin die Beschlagnahme des Chevrolets der Kölnerin an.

Gegen 3.40 Uhr konnten die Absperrungen wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats 2 zur Unfallursache dauern an. (cg/sb)

