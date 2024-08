POL-K: 240823-2-K/BAB Dringende Zeugensuche nach Unfall auf BAB 59 - Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet

Köln (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag (22. August) auf der Bundesautobahn 59 bei Köln ist ein 62 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Ein zweiter an dem Unfall beteiligter BMW-Fahrer (18) erlitt leichte Verletzungen. ...

