POL Schwaben Nord: Fahrraddiebstähle - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (13.07.2024) gegen 00.15 Uhr ist in einem Geschäft in der Bahnhofstraße ein Feuer ausgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Über die Brandmeldeanlage wurde die Berufsfeuerwehr zum Brandort gerufen. Diese hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf umliegende Geschäfte konnte durch die ...

mehr