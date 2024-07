Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Unfall durch zu viel Alkohol, Führerschein noch vor Ort sichergestellt

Koblenz (ots)

Am 06.07.2024 prallt eine 59jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Montabaur frontal mit ihrem Wohnmobil in den Auflieger eines auf dem Autobahnparkpatz Fernthal, Bundesautobahn 3, in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, geparkten Sattelzug. Durch den Aufprall war die Fahrzeugfront derart verformt, dass die Frau nicht alleine aus dem Fahrzeug aussteigen konnte. Sie musste durch die alarmierte Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch durch die eingesetzten Beamten wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,36.

Der Führerschein der Beschuldigten wurde noch vor Ort sichergestellt. Nach der Entnahme einer Blutprobe vor Ort, wurde sie leichtverletzt durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Auffahrt Neustadt Wied in Fahrtrichtung Frankfurt/Main und die Zufahrt auf die dortige Tankstelle waren aufgrund des Einsatzes für 1,5 Stunden gesperrt.

