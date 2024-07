Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Szene ganz genau im Blick - Polizei kontrolliert Treffen

Augsburg (ots)

Schwenningen - Am Samstag (13.07.2024) fand in einem Schwenninger Gemeindeteil ein Treffen mehrerer Personen statt, von welchen zumindest ein Teil der rechten Szene zugeordnet wird. Die Polizei kontrollierte die Teilnehmer des Treffens. Gegen 16.45 Uhr suchten Beamte der Kriminalpolizei Dillingen das Treffen, welches in einer Gaststätte stattfand, auf und kontrollierten die Teilnehmer vor Ort. Dabei wurde die Kriminalpolizei Dillingen unter anderem durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt. Die Beamten stellten die Personalien der Teilnehmer fest und führten entsprechende Überprüfungen durch. Zudem fanden die Beamten ein verbotenes Messer sowie augenscheinlich eine geringe Menge Betäubungsmittel auf. Es wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffen- bzw. Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Insgesamt nahmen ca. 50 Personen im Alter zwischen 18 und 80 Jahren teil. Sie stammten größtenteils aus dem schwäbischen Raum, aber auch aus anderen Teilen Bayerns und anderen Bundesländern. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Personen vor Ort entlassen.

Der Polizeieinsatz zeigt, dass das Polizeipräsidium Schwaben Nord die rechte Szene im Blick hat und somit auch auf derartige Treffen reagieren kann, beispielsweise durch entsprechende Kontrollen und polizeiliche Präsenz vor Ort.

