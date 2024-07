POL Schwaben Nord: Roller entwendet - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Firnhaberau - Im Zeitraum von Mittwoch (10.07.2024), 20.30 Uhr bis Donnerstag (11.07.2024), 10.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannter Täter in ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage in der Albrecht-Dürer-Straße ein und entwendete mehrere Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Polizei Augsburg Ost ermittelt nun unter anderem wegen Besonders ...

mehr