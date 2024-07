Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Gartenhaus angegangen - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Im Zeitraum von Mittwoch (10.07.2024), 20.30 Uhr bis Donnerstag (11.07.2024), 10.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannter Täter in ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage in der Albrecht-Dürer-Straße ein und entwendete mehrere Gegenstände.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt nun unter anderem wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell