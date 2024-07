Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kind durch Vollbremsung verletzt

Erfurt (ots)

In Erfurt wurde Montagnachmittag ein Kind in einem Linienbus verletzt, als der Fahrer eine Vollbremsung machen musste. Kurz vor 16:00 Uhr waren zwei 30 und 38 Jahre alte Männer im Stadtteil Rieth in den Bus eingestiegen. Da sie ihre Tickets nicht vorzeigen wollten, kam es zum Streit mit dem 37-jährigen Fahrer. Als dieser die Fahrt fortsetzen wollte, schlugen die beiden Männer in seine Richtung. Daraufhin trat er stark auf die Bremse, so dass der Bus plötzlich stoppte. Auf Grund des abrupten Bremsmanövers fiel ein zweijähriges Kind zu Boden, verletzte sich und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten erstatteten Anzeigen gegen die beiden Männer, u. a. wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (DS)

