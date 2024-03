Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Suhl

Suhl (ots)

Am 26.03.2024 gegen 17:25 Uhr ereignete sich in Suhl, im Bereich der Straße Am Himmelreich eine Verkehrsunfallflucht. Der bis dato unbekannte Fahrzeugführer beschädigte, beim Versuch des Einparkens, einen VW Caddy. Der Unfallverursacher, so vorliegende Zeugenaussagen, stieg nach dem Zusammenstoß aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich in der Folge jedoch pflichtwidrig von der Unfallstelle, obwohl ein für jedermann deutschlich sichtbarer Schaden am Fahrzeug verursacht worden ist. Zeugen, die ergänzende Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681-369-0 und unter Angabe des Aktenzeichens 0079663/2024 bei der zuständigen Polizeidienststelle in Suhl zu melden.

