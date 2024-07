LPI-EF: Brand nach Blitzeinschlag

Erfurt (ots) - Ein Einbrecher richtete Samstagnachmittag im Erfurter Süden großen Schaden an und stahl viel Bargeld. Der Unbekannte war vermutlich in den Nachmittagsstunden in eine Praxis für Physiotherapie eingebrochen. Dabei verursachte er an der Eingangstür einen Schaden von 5.000 Euro. Anschießend durchsuchte er die Räume und fand schließlich Bargeld in Höhe von etwa 2.000 Euro. Dieses schnappte er sich und ...

