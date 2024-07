LPI-EF: Mit 2,8 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Erfurt (ots) - Sonntagmorgen mussten die Einsatzkräfte gleich zu zwei Bränden in den Erfurter Norden ausrücken. In der Kolpingstraße hatte es ein Unbekannter gegen 4:30 Uhr auf mehrere Baustellenzäune abgesehen. Er setzte diese in Brand. Das entstandene Feuer beschädigte neben den Zaunelementen auch Gehwegplatten und ein Verkehrsschild. Kurz vor 6:00 Uhr stand in der Hans-Sailer-Straße ein Altkleidercontainer in ...

