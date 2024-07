Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Brände im Erfurter Norden

Erfurt (ots)

Sonntagmorgen mussten die Einsatzkräfte gleich zu zwei Bränden in den Erfurter Norden ausrücken. In der Kolpingstraße hatte es ein Unbekannter gegen 4:30 Uhr auf mehrere Baustellenzäune abgesehen. Er setzte diese in Brand. Das entstandene Feuer beschädigte neben den Zaunelementen auch Gehwegplatten und ein Verkehrsschild. Kurz vor 6:00 Uhr stand in der Hans-Sailer-Straße ein Altkleidercontainer in Flammen. Anwohner informierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte den brennenden Container und verhinderte durch das schnelle Eingreifen Schlimmeres. Es entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell