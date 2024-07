Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Raubdelikt

Erfurt (ots)

Am Freitag, den 19.07.2024 gegen 23:40 Uhr wurde in Erfurt im Bereich der Wilhelm-Külz-Straße 39 (Rondell) ein Raub begangen. Hier traf der Geschädigte auf die beiden Täter, welche diesen ansprachen, festhielten und bedrohten. Anschließend durchsuchten die Täter den Geschädigten, entwendeten mehrere Gegenstände und flüchteten daraufhin in Richtung Brühler Garten.

Der Geschädigte beschrieb beide Täter folgendermaßen:

-17-20 Jahre alt, Oberlippenbart, schwarze halblange Haare, lange Kleidung und Jacke

-17-20 Jahre alt, normale Statur, rotes Basecap, lange Kleidung, Jacke, ca. 182-184cm, arabischer Phänotyp

Der Inspektionsdienst Erfurt Süd sucht nach Zeugen, die Angaben zu möglichen Beobachtungen der Tat oder zu den unbekannten Tätern machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle ID-Süd oder jeder anderen Dienststelle unter der Vorgangsnummer 0186379/2024 zu melden.(MS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell