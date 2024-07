LPI-EF: Getränkekästen verloren

Sömmerda (ots) - In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag wurden aus einem Garten in Sömmerda diverse Gegenstände entwendet, darunter ein Hauswasserwerk. Der Gartenbesitzer schlief zu der Zeit in seinem Gartenhaus und bekam vom Tatablauf nichts mit. (KF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 0361/5743-25100 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de ...

