POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Haftpflichtversicherung

Flammersfeld (ots) - Am Dienstag, 26.03.2024, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in den Nachmittagsstunden Verkehrskontrollen in Flammersfeld durch. Hierbei konnten insgesamt sechs Fahrzeugführer festgestellt werden, die ein Mobiltelefon verbotswidrig benutzten. Gegen die Betroffenen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de ...

