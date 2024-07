Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb auf leisen Sohlen

Sömmerda (ots)

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag wurden aus einem Garten in Sömmerda diverse Gegenstände entwendet, darunter ein Hauswasserwerk. Der Gartenbesitzer schlief zu der Zeit in seinem Gartenhaus und bekam vom Tatablauf nichts mit. (KF)

