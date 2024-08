Polizei Köln

POL-K: 240827-1-K/NE 28-Jähriger verursacht Verkehrsunfall mit gestohlenem Volkswagen - Polizisten nehmen ihn in Tatortnähe fest

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am Montagabend (26. August) in Köln-Seeberg einen mutmaßlichen Einbrecher und Autodieb (28) gestellt. Der junge Mann hatte gegen 17.30 Uhr mit einem zuvor entwendeten Volkswagen Polo zwei Begrenzungspoller auf dem Geranienweg umgefahren und laut Zeugen versucht, anschließend zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten. Polizisten trafen ihn noch in Tatortnähe an, nahmen den 28-Jährigen vorläufig fest und stellten den Polo sicher. Es besteht der Verdacht, dass der Festgenommene unter Einfluss von Cannabis und Kokain stand. Ein Drogentest vor Ort hatte positiv auf die Subtanzen reagiert. Zudem wird derzeit geprüft, ob er auch für den Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Meising-Straße in Dormagen verantwortlich sein könnte. Hier waren in der Nacht zu Montag unter andrem eine Geldbörse sowie die Autoschlüssel zu dem VW Polo entwendet worden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen am Geranienweg oder zum Einbruch in Dormagen-Horrem geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 zu melden. (cr/cs)

