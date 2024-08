Polizei Köln

POL-K: 240827-2-K 33-jähriger Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Köln (ots)

Ein 33-jähriger Kradfahrer ist am Montagabend (26. August) bei einem Zusammenstoß mit einem Opel (Fahrer: 62) in Köln-Sülz schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Kradfahrer in eine Klinik. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Opel-Fahrer gegen 23 Uhr die Universitätsstraße in Richtung Weißhausstraße, als er im Kreuzungsbereich mit der Luxemburger Straße aus bislang ungeklärten Gründen mit dem Kradfahrer zusammenstieß. Der Kradfahrer soll von der Luxemburger Straße stadteinwärts unterwegs gewesen sein. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Das Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren am Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ja/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell