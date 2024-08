Polizei Köln

POL-K: 240827-5-K/BAB/GL Sattelzug kollidiert auf A4 mit Baustellenabsicherung - 42-jähriger Lkw-Fahrer schwerstverletzt

Köln (ots)

In der Nacht auf Dienstag (27. August) hat ein Fahrer (42) eines mit Paletten beladenen Mercedes-Sattelzugs bei einer Kollision auf der Bundesautobahn 4 in Richtung Köln nahe Bensberg (Rheinisch-Bergischer Kreis) schwerste Verletzungen erlitten. Gegen 3 Uhr war der Lkw auf der Richtungsfahrbahn Köln in einer Baustelle mit Warnbaken, einer mobilen Betonschrammwand sowie einem im abgesicherten Bereich stehenden Baustellenfahrzeug kollidiert. Der Fahrer wurde im Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Zeitweise wurden beide Richtungsfahrbahnen voll gesperrt und der auflaufende Verkehr an der Anschlussstelle Bensberg abgeleitet. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf setzte unter anderem eine Drohne ein. Zwischenzeitlich konnte der linke Fahrstreifen innerhalb der Baustelle wieder freigegeben werden. Die Teilsperrung der rechten Spur muss bis in die Nachtstunden aufrechterhalten bleiben.

Zur weiteren Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei Köln dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und gegebenenfalls zum vorherigen Fahrverhalten des Sattelzugs machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cg/sb)

