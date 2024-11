POL-STD: Messerverbot auf Volksfesten - Polizei kontrolliert Weihnachtsmärkte im Landkreis

Stade (ots) - 1. Kupferdiebe in Sauensiek und Neukloster Unbekannte haben in der Zeit von Montag, den 18.11., 05:00 h bis Freitag, den 22.11., 13:00 im Gewerbegebiet in Sauensiek von einem dortigen Bungalow mehrere Kupferregenrinnen/-fallrohre abmontiert und entwendet. In Buxtehude-Neukloster haben ebenfalls bisher unbekannte Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag ...

