Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geparkter Pkw beschädigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Ochtruper Straße;

Tatzeit: zwischen 14.07.2024, 20.00 Uhr, und 15.07.2024, 07.30 Uhr;

Einen Reifen eines geparkten Fahrzeuges zerstochen hat ein Unbekannter in der Nacht zum Montag in Gronau. Der Pkw hatte zur Tatzeit vor einem Wohnhaus an der Ochtruper Straße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell