FW-E: Zimmerbrand in Holsterhausen - Aufmerksamer Passant rettet Anwohner aus Brandwohnung

Essen-Holsterhausen, Camerstraße, 02.06.2024, 07:45 Uhr (ots)

Am Morgen des heutigen Sonntags wurde die Feuerwehr Essen zu einem Zimmerbrand im Stadtteil Holsterhausen alarmiert.

Ein aufmerksamer Passant bemerkte das Feuer und verschaffte sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr Zugang zur Wohnung. Dabei traf der Helfer den Bewohner in der Brandwohnung an und rettete ihn aus der verrauchten Wohnung.

Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, befanden sich keine Personen mehr in der Wohnung. Die Feuerwehr ging über ein Fenster zur Brandbekämpfung in das brennende Zimmer vor. Parallel dazu wurde eine Riegelstellung vor der Wohnungseingangstür aufgebaut, um das Eindringen von Rauch und Feuer in den Treppenraum des Mehrfamilienhauses zu verhindern. Dabei setzte die Feuerwehr einen speziellen Rauchschutzvorhang ein, der in die Türzarge geklemmt wird und so die Wohnungstür zusätzlich absichert, sodass kein Brandrauch in den Treppenraum gelangt.

Die Bewohner der anderen Wohnungen konnten in ihren Wohnungen verbleiben und mussten nicht evakuiert werden. Der Bewohner der Brandwohnung erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste zur Behandlung in eine Klinik der Stadt Essen transportiert werden. Wie es zur Entstehung des Feuers kommen konnte, ermittelt derzeit die Polizei.

Durch das schnelle Eingreifen des Passanten konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Feuerwehr Essen appelliert: Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr und achten Sie auf Ihren Eigenschutz. Nutzen Sie Heimrauchmelder, um eine frühzeitige Raucherkennung und Warnung zu erhalten.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem Führungsdienst und Sonderfahrzeugen für ca. 2 Stunden vor Ort.

