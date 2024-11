Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher klettern auf Balkon und brechen in Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind am gestrigen Donnerstag, den 21.11. zwischen 16:00 h und 20:45 h in Buxtehude in der Straße "Am Rugen End" über eine an einem Balkon eines Mehrfamilienhauses lehnenden "Katzenleiter" auf einen dortigen Balkon geklettert und haben dann ein Fenster aufgebrochen.

Nach dem Einsteigen wurden mehrere Zimmer durchwühlt und dabei Zigaretten und eine leere Geldkassette entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehude Polizeikommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell