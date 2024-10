Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - In der Zeit von Donnerstag auf Freitag (10.10. - 11.10.) haben unbekannte Täter in Harsewinkel zwei Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und geleert. Die Automaten standen zuvor an der Brockhäger Straße und am Westfalendamm und wurden durch die Täter aus den Verankerungen gerissen und anschließend abtransportiert. Aufgefunden wurden die geleerten Automaten am Samstagmorgen, außerhalb der Stadt, an den Straßen Im Vechtel und Up 'm Abrock.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen oder kann im Tatzeitraum Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell