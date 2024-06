Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0378 --Öffentlichkeitsfahndung nach Angriff in Straßenbahn--

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Ellenerbrokstraße Zeit: 12.03.24, 15.55 Uhr

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen suchen mit einem Foto nach einem bislang unbekannten Täter, der im März in einer Straßenbahn in Bremen-Osterholz mehrere Menschen verletzt hat.

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag des 12. März 2024 in einer Straßenbahn der Linie 1 in Fahrtrichtung Huchting, in Höhe der Haltestelle Ellenerbrokstraße. Der Mann wird beschuldigt, ohne erkennbaren Anlass und ohne Vorwarnung mehrere Personen mit Pfefferspray besprüht zu haben, während er ein Messer in der Hand hielt. Bei seiner Flucht stieß er zudem eine Frau zu Boden, die sich dabei eine Fraktur zuzog.

Trotz intensiver Ermittlungen konnte der Täter bisher nicht identifiziert werden. Nun hofft die Polizei auf die Hilfe der Öffentlichkeit. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Der Gesuchte ist ca. 16-25 Jahre alt und etwa 180 cm groß.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell