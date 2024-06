Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0374 --Räuber nach Öffentlichkeitsfahndung identifiziert--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Osterholz/Ellenerbrok-Schevemoor, Hans-Bredow-Straße/ Osterholzer Landstraße Zeit: 11.05.2024, 14.05.2024

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle und einen Kiosk im Stadtteil Osterholz im Mai hatten Polizei und Staatsanwaltschaft mit Bildern nach dem Täter gesucht, siehe hierzu auch die Pressemeldung 0356. Ein 22-Jähriger wurde nun ermittelt.

Ein Mann überfiel am 11. Mai eine Tankstelle in der Hans-Bredow-Straße und bedrohte einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Dabei erbeutete er Bargeld. Zudem soll er versucht haben, am 14. Mai in der Osterholzer Landstraße einen Kiosk auszurauben. Eine Zeugin erkannte den 22-Jährigen als Tatverdächtigen wieder und benachrichtigte den Kriminaldauerdienst. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung nahmen Einsatzkräfte den mutmaßlichen Räuber fest. Eine Haftprüfung und die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Fahndung aus der Pressemeldung 0356 hat sich damit erledigt, die Bilder sind entsprechend zu löschen.

