POL-GT: Einbruch in Tischlerei - Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Freitagabend (11.10., 21.30 Uhr) verständigten Zeugen die Polizei, nachdem Anwohner auf zwei maskierte Tatverdächtige in einem Wohnhaus an der Eggestraße aufmerksam wurden. Den Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter Zutritt durch ein Fenster im Erdgeschoss und flüchteten in unbekannte Richtung, als sie durch ...

