Polizei Gütersloh

POL-GT: 14-Jähriger verletzt - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Sonntagnachmittag (13.10., 16.30 Uhr) kam es auf einem Spielplatz an der Fröbelstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer bislang unbekannten Gruppe Jugendlicher und zwei Güterslohern. Die 14- und 15- Jährigen gaben an, dass sie von den Unbekannten angegriffen worden sind. Dabei wurde der 14-Jährige leicht am Bein verletzt. Möglicherweise mit einem Messer. Die vier Unbekannten sollen dunkel gekleidet und maskiert gewesen sein. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell