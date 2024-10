Polizei Gütersloh

POL-GT: Farbschmiereinen in der Gütersloher Innenstadt - Versammlung

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bei der Versammlungsbehörde der Polizei Gütersloh wurden für Sonntagnachmittag (13.10.) zwei Versammlungen angezeigt. Diese fanden auf dem Berliner Platz mit ca. 35 Teilnehmern und auf dem Platz vor der Martin-Luther Kirche mit ca. 300 Teilnehmern statt. Die Versammlungen verliefen störungsfrei. In der Nacht zu Sonntag wurden Hausfassaden und Schaufensterscheiben rund um den Berliner Platz mit Farbe beschmiert. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet und bittet um Zeugen. Wer hat in der Nacht oder am frühen Morgen verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen in dem Bereich gesehen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

