POL-GT: Einbruch an der Eggestraße - zwei maskierte Täter flüchten

Gütersloh (MK) - Am Freitagabend (11.10., 21.30 Uhr) verständigten Zeugen die Polizei, nachdem Anwohner auf zwei maskierte Tatverdächtige in einem Wohnhaus an der Eggestraße aufmerksam wurden.

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter Zutritt durch ein Fenster im Erdgeschoss und flüchteten in unbekannte Richtung, als sie durch Anwohner entdeckt wurden. Eine nähere Täterbeschreibung liegt derzeitig nicht vor. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder kann Hinweise auf die zwei flüchtigen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

