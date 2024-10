Polizei Gütersloh

POL-GT: Büroeinbruch in Lintel

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Samstag (11.10., 17.00 - 12.10., 07.30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in Büroräume an der Varenseller Straße ein. Sie gelangten über ein Fenster im ersten Geschoss an in die Räumlichkeiten und brachen im Inneren Schränke auf. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch in der Nähe der Straße Zum Sägewerk machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell