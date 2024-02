Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekanntes Duo überfällt Supermarkt in Hannover-Döhren

Hannover (ots)

Am späten Freitagabend, 16.02.2024, haben zwei bislang unbekannte Männer einen Supermarkt im hannoverschen Stadtteil Döhren überfallen. Die Täter bedrohten zwei Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe und einem Schlagstock, erpressten die Herausgabe von Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover passten die Täter die 18 und 49 Jahre alten Mitarbeiterinnen nach Geschäftsschluss beim Verlassen des Marktes in der Landwehrstraße gegen 22:15 Uhr ab und drängten sie unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Schlagstocks in das Gebäude zurück. Im Büro des Marktes forderten die Täter die Frauen auf, den Tresor und die Kassenschubladen darin zu öffnen und das dort verstaute Bargeld in eine mitgebrachte Sporttasche zu packen. Anschließend fesselten die Täter die Frauen mit Kabelbindern und flüchteten nach Verlassen des Geschäfts in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterinnen konnten sich später selbstständig von den Kabelbindern befreien und alarmierten die Polizei. Beide blieben unverletzt.

Nach den Beschreibungen der Frauen sind die Täter Anfang 20, schlank und etwa 1,75 Meter groß. Sie trugen dunkle Jogginghosen, sprachen Deutsch mit leichtem Akzent und waren mit Sturmhauben maskiert. Einer der Täter war mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet, der andere mit einem graublauen.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover hat die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. / mini, dd

