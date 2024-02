Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover: Männliche Person bei Verkehrsunfall auf dem Südschnellweg verstorben

Hannover (ots)

Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, ist eine männliche Person bei einem Verkehrsunfall auf dem hannoverschen Südschnellweg verstorben. Insgesamt wurden bei dem Ereignis fünf weitere Menschen verletzt.

Nach bisherigen Informationen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Unfall am Samstagabend auf dem Südschnellweg in Fahrtrichtung Osten zwischen dem Landwehrkreisel und der Brücke beim Dreiecksteich. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß ein Pkw mit einem anderen Pkw zusammen. In der Folge wurden insgesamt sechs Personen teilweise schwer verletzt. Ein Mann wurde vom hinzugerufenen Notarzt versucht zu reanimieren. Er erlag jedoch noch am Unfallort seinen Verletzungen. Zum Zwecke der zu diesem Zeitpunkt noch laufenden Unfallaufnahme- und Bergungsmaßnahmen sind mehrere Fahrstreifen teilweise voll gesperrt.

Aufgrund der aktuell noch andauernden Lage wird am morgigen Sonntag mit Details nachberichtet. /dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell