Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Brand durch technischen Defekt

Baden-Baden (ots)

Offenbar durch einen technischen Defekt kam es am Montagnachmittag in der Weinbergstraße zum Brand in einer Wohnung. Gegen 17:40 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert, nachdem es in der Wohnung im ersten Obergeschoß im Bereich einer Steckdose in die ein Ladegerät eingesteckt war zu einem Brand kam. Die Bewohnerin, die zunächst noch selbst versuchte den Brand zu löschen und ihr Kind konnten die Wohnung noch rechtzeitig verlassen. Sie und alle weiteren Bewohner des Hauses blieben unverletzt. An der Wohnung, die derzeit nicht mehr bewohnbar ist, entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro.

/rs

