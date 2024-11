Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Netz-Dschungel - Polizeipräventionspuppenbühne in Buxtehude

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

In der Zeit vom 18.11-21.11.24 wurde das Puppentheaterstück Netz-Dschungel zum Thema Mediensicherheit durch die Polizeipuppenbühne Lüneburg im Freizeithaus Buxtehude aufgeführt.

Das Stück richtet sich an Viertklässler, wobei alle Buxtehuder Grundschulen und die Grundschule Apensen dieses Jahr das Theaterstück sehen konnten.

In dem Stück begeben sich die circa 450 Schulkinder und deren Lehrkräfte mit dem 10jährigen Tobi (Handpuppe) auf eine Reise durch das weltweite Netz. Symbolisch wird die Reichweite des Internets mittels Tierfiguren aus verschiedenen Ländern bzw. Kontinenten dargestellt. Er begegnet unter anderen das Didgeridoo spielende Känguru Arnie aus Australien oder einen plappernden Papageien im Regenwald. Tobi glaubt mit der hilfsbereiten Maus Trixi Freundschaft geschlossen zu haben. Als Trixis Maske fällt und sie sich als Ratte entpuppt muss Tobi feststellen, das virtuelle Wahrheiten nicht der Wirklichkeit entsprechen um der vermeintlichen Maus unbedarft viele persönliche Daten im Internet preisgegeben hat. Als ihm die Gefahr bewusst wird, wendet er sich an seine Mutter und einen wirklichen Freund Mark und erhält Hilfe, die er braucht.

In den jeweils 22 Schulklassen wird durch einen uniformierten Polizeibeamten eine Nachbereitung zum Theaterstück in der jeweiligen Klasse durchgeführt. Hierbei wird ein Plakat mit Internetregeln erstellt, dass in der Klasse verbleibt. In der Nachbereitung werden Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit dem Internet besprochen.

Hilfreiche Internetseiten:

- Google ist KEINE geeignete Start- und Kinderseite; zeigen Sie Ihrem Kind

Kindersuchmaschinen: z.B. www.fragfinn.de z.B. www.klicksafe.de/kinder

- Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, welche persönlichen Daten NICHT ins Internet gehören; informieren Sie sich hier z.B. auf:

www.seitenstark.de/eltern-und-lehrkräfte www.internet-abc.de/eltern www.internauten.de

- Bei Problemen kann auch folgende von der Landesmedienanstalt betriebene Online-Beratungsplattform hilfreich sein:

www.juuuport.de

Sollten Sie Fragen zu unserem Stück haben, melden Sie sich gerne bei uns.

Umfassende Hinweise zu allen Themen polizeilicher Kriminalprävention finden Sie außerdem unter www.polizei-beratung.de.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell