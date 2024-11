POL-STD: Bisher unbekannter Fahrradfahrer bei Unfall in Stade lebensgefährlich verletzt

Stade (ots) - Bisher unbekannte Kupferdiebe haben zwischen Freitag, den 15.11., 17:30 h und Dienstag, den 19.11., 08:00 h in Harsefeld und Bliedersdorf zugeschlagen. In Harsefeld wurden in der vergangenen Nacht in der Herrenstraße am Gebäude des Stadtmarketings und an der Kunstschule 4 Fallrohre und 2 Dachrinnen aus Kupfer abmontiert und mitgenommen. Bereits am Wochenende wurde in Bliedersdorf in der Straße "Am ...

