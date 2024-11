POL-STD: 19-jähriger Autofahrer bei Unfall in der Gemarkung Ahlerstedt schwer verletzt - Beifahrerin mit leichten Verletzungen

Stade (ots) - 1. Einbrecher durchsuchen Einfamilienhaus in Buxtehude Bisher unbekannte Einbrecher sind am Freitag, den 15.11. zwischen 08:40 h und 18:55 h in Buxtehude in der Car-Hermann-Richter-Straße nach dem Öffnen einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen und haben dann ...

mehr