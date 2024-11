Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden in der letzten Nacht kompletten Zigarettenautomaten in Dollern - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der gestrigen Nacht zwischen 22:00 h und 01:30 h in Dollern in der Altländer Straße am dortigen Bahnhof einen hier aufgestellten Zigarettenautomaten mitsamt Ständer aus der Verankerung im Boden gerissen und den kompletten Automaten anschließend entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass der Automat mit einem Fahrzeug umgerissen und dann damit anschließend abtransportiert worden ist. Der angerichtete Schaden wird auf über 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 beider Horneburger Polizeistation zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell