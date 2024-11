Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Versuchtes Tötungsdelikt - lebensgefährlich verletztes Opfer verstorben

Stade (ots)

Am Montagabend war es gegen 21:00 h in Buxtehude in der Schröderstraße zu einer häuslichen Gewalt in einer Wohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses gekommen, die dann schließlich eskalierte.

Der 47-jährige Täter hatte im Verlauf der Auseinandersetzung sich selbst und seine 42-jährige von ihm getrennt lebende Ehefrau mit Benzin übergossen und dann in Brand gesetzt.

Der 47-Jährige verstarb noch in der Wohnung, seine Ehefrau wurde nach der Erstversorgung durch den Buxtehuder Notarzt vom Rettungsdienst in eine Hamburger Klinik gebracht. (wir berichteten)

Aber auch hier konnten die dortigen Ärzte sie leider schließlich nicht mehr retten, sie erlag am gestrigen Abend ihren lebensgefährlichen Brandverletzungen.

Die Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Stade wegen Mordes dauern derzeit noch weiter an. Nach deren Abschluss und Vorlage bei der Staatsanwaltschaft Stade erfolgt von dort eine Entscheidung über das weitere Vorgehen in dem Verfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell