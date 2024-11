Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Verkehrskontrolle - Autofahrer gab sich als eigener Bruder aus

Stade (ots)

Am Sonntag kontrollierte eine Streife der Stader Polizei einen Citroën Berlingo im Bützflether Mühlenweg. Der Fahrzeugführer händigte einen Führerschein aus, der den kontrollierenden Beamten stutzig werden ließ. Denn die Person, auf die der Führerschein ausgestellt war, hatte der Beamte erst einige Tage zuvor kontrolliert. Mit dem Verdacht einer falschen Personalienangabe konfrontiert, blieb der Autofahrer bei seiner Geschichte. Eine Abfrage in einer Datenbank ergab einen nicht unerheblichen Größenunterschied zwischen dem verdächtigen Autofahrer und der Person auf dem Führerschein. Als dem Mann schließlich eine Identitätsfeststellung auf einer Polizeidienststelle in Aussicht gestellt wurde, räumte er seine falschen Angaben ein. Der 26-jährige Stader war mangels eigener Fahrerlaubnis mit dem Führerschein seines Bruders unterwegs. Gegen ihn wird nun aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Angabe falscher Personalien ermittelt. Gegen die Fahrzeughalterin wird ebenfalls ermittelt, da sie ihren Bruder wissentlich ohne Führerschein ans Steuer ihres Autos ließ. Zum Kontrollzeitpunkt befanden sich noch eine Beifahrerin und drei Kinder in dem Citroën.

