Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Bliedersdorf: Carport beschädigt - Verkehrsunfallflucht

Bliedersdorf (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen wurde in der Straße Gußberg, einer Sackgasse, der Carport eines Wohnhauses nicht unerheblich beschädigt. Die Ermittlungen der Polizei Horneburg deuten darauf hin, dass ein Lkw den Wendehammer am Ende der Sackgasse nutzte und dabei gegen den Carport stieß. Dieser wurde dabei so stark beschädigt, dass die Statik geprüft werden muss und das Mauerwerk einer angrenzenden Garage in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Beamten erbitten Zeugenhinweise zu einem Lkw, der in der genannten Zeit die Straße Gußberg befuhr. Erreichbar sind die Beamten unter 04163/828950.

